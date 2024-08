Il passaggio di Ballo-Touré al Sain Etienne è saltato quando ormai sembrava tutto fatto. Dalla Francia emerge la verità sulla trattativa.

Nell’universo del calcio, le strategie di mercato sono sempre in fermento, destinate a influenzare non solo le prestazioni sul campo ma anche i bilanci dei club. In questo contesto, il Milan, una delle squadre più blasonate d’Italia, si trova a dover navigare tra le complessità del calciomercato estivo. Con l’obiettivo di ottimizzare la rosa e alleggerire il peso dei contratti meno produttivi, i rossoneri si confrontano con la necessità di cedere alcuni dei giocatori considerati esuberi. Tra questi, emergono le figure di Divock Origi e Fodé Ballo-Touré, quest’ultimo recentemente al centro di voci di mercato che lo vedevano vicino a un trasferimento che, clamorosamente, è saltato a un centimetro dal traguardo. Dalla Francia arriva le reale ragione per cui l’affare non si è concretizzato.

Affare saltato? Ecco cosa è successo

Ballo-Touré ha vissuto senza dubbio un’estate frenetica, intensa, sempre al centro di voci di mercato. In più occasioni ha respinto le offerte pervenute per lui, in particolare una dalla Turchia, più precisamente dal Besiktas. In questo caso però la colpa non è da addossare al giocatore, bensì al Saint Etienne. Così come riferisce ‘Footmercato’ , il difensore senegalese aveva accettato anche di dimezzarsi lo stipendio pur di lasciare il Milan. A far saltare tutto ci ha pensato il club francese che, nonostante lo sforzo del giocatore alla voce contratto, ha preteso un impegno ancora maggiore al rossonero, facendo così naufragare il tutto.

Un trasferimento mancato

La situazione di Ballo-Touré, terzino sinistro del Milan, ha preso una piega inaspettata. Nonostante le indiscrezioni che lo vedevano prossimo a un trasferimento al Saint-Etienne, l’operazione sembra essersi arenata. La causa principale risiederebbe nelle divergenze economiche, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto salariale. Inoltre, la squadra francese avrebbe già trovato un’alternativa in Pierre Cornud, proveniente dal Maccabi Haifa, rendendo ancora più complessa la posizione di Ballo-Touré nel mercato. Questa situazione evidenzia non solo le difficoltà nel collocare alcuni giocatori considerati esuberi ma anche le complessità negoziali che caratterizzano il calciomercato.

