L’infortunio di Morata complica, e non poco, i piani del Milan. Ecco quante partite salterà e quando rientrerà a disposizione di Fonseca.

Nelle ultime ore è giunta una notizia che potrebbe influenzare l’andamento della stagione del Milan: Alvaro Morata, attaccante di punta e recente acquisto della squadra rossonera, è stato costretto a una pausa forzata dal campo di gioco a seguito di un infortunio muscolare. Questo evento obbliga il tecnico Paulo Fonseca a ripensare le strategie offensive della squadra per le prossime decisive partite. Esploriamo gli sviluppi di questa situazione e quali potrebbero essere le mosse del Milan per affrontare l’assenza di Morata.

Quando rientra Morata

La natura dell’infortunio di Alvaro Morata è di tipo muscolare, dettaglio che suggerisce tempi di recupero più lenti per evitare spiacevoli e inopportune ricadute. Lo spagnolo salterà con matematica certezza i due prossimi impegni del Milan, entrambi in trasferta, sui campi del Parma, prima, e della Lazio, poi. La sosta per le Nazionali arriva decisamente a fagiolo, occasione per il 7 rossonero di poter recuperare al meglio senza perdere troppe partite. Il suo rientro infatti è dato, presumibilmente, al rientro dalla sosta quando il Milan tornerà tra le mura amiche di San Siro, contro il neo promosso in Serie A Venezia.

Theo Hernandez e Alvaro Morata

L’esito dell’esame strumentale

Ricordiamo che, come appreso dalla nostra redazione, Alvaro Morata si è sottoposto nella giornata di ieri a un nuovo esame di tipo strumentale. Quest’ultimo ha evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale sinistro. Il calciatore verrà rivalutato la prossima settimana. La sosta delle Nazionali aiuterà in tal senso il giocatore a recuperare a pieno dall’infortunio.

