Filippo Terracciano, nelle ultime ore, è stato accostato con insistenza al Como. Carlo Pellegatti ha però rivelato una realtà un po’ diversa.

Nel frenetico mondo del calcio, dove le carriere dei calciatori possono cambiare direzione in un istante, Filippo Terracciano, il giovane difensore arrivato al Milan durante il calciomercato di gennaio 2024, sta vivendo un momento di incertezza. Dopo una breve permanenza con i rossoneri, la sua avventura a San Siro potrebbe già volgere al termine. Le dinamiche del calciomercato e le scelte tecniche possono influire notevolmente sul percorso professionale di un giocatore, e Terracciano sembra essere al centro di queste forze, con il Como che si mostra interessato al suo profilo. Carlo Pellegatti però, ha rivelato una realtà un po’ diversa da quella narrata nelle ultime ore che, addirittura, lo vedevano già sul lago e lontano da Milano.

No al Como

Carlo Pellegatti ha svelato che in realtà i contatti tra il Milan e il Como si sarebbero raffreddati nelle ultime ore. Non tanto per volontà dei rossoneri ma per la scelta del giocatore. Il giornalista ha affermato infatti che, da ciò che gli risulta, “Terracciano non voglia andare al Como e dunque rimarrà nel Milan, la situazione, almeno a oggi, è così.”

Filippo Terracciano

La storia rossonera di Terracciano

Filippo Terracciano, difensore classe 2003, è stato acquistato dal Milan dall’Hellas Verona a gennaio 2024, con un trasferimento che ha incluso 4,5 milioni di euro più 1,5 milioni di euro di bonus, oltre a un accordo che prevede il 10% su una futura rivendita. Tuttavia, la sua esperienza con la maglia rossonera potrebbe concludersi in modo piuttosto brusco. Nonostante le aspettative legate al suo trasferimento, Terracciano ha collezionato solo 6 presenze con il Milan nell’ultima stagione, partecipando a partite di Serie A, Europa League e Coppa Italia.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG