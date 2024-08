I nerazzurri la prossima estate cercheranno di ringiovanire ulteriormente la rosa a disposizione di Inzaghi.

L’Inter sotto la gestione Marotta-Ausilio ha sempre prestato parecchia attenzione al mercato dei parametri zero. In tale senso va registrato l’interesse per Jonathan David, giovane attaccante in forza al Lille, il cui contratto in scadenza nel 2025 lo rende un obiettivo particolarmente appetibile per i nerazzurri.

La strategia

La dirigenza, composta dal trio Marotta-Ausilio-Baccin, segue una strategia ben precisa che, sebbene influenzata dalle linee guida imposte dalla nuova proprietà Oaktree verso l’ingaggio di profili giovani, non rinuncia alla caccia di occasioni vantaggiose come quella rappresentata da Jonathan David.

Jonathan David

Il profilo

Il canadese, compagno di nazionale di Buchanan, rappresenta un’opportunità di mercato non indifferente. Il centravanti, seguito in passato anche da altri grandi club italiani, soprattutto il Milan, dimostra sul campo un’invidiabile duttilità tattica, essendo capace di rivestire il ruolo sia di prima che di seconda punta. Con un avvio di stagione di buon livello – 3 goal segnati tra Ligue 1 e preliminari di Champions – il giocatore attira l’attenzione per le sue prestazioni. La sua situazione contrattuale con il Lille e la mancanza di interesse verso un rinnovo accendono le speranze dell’Inter: i dirigenti, secondo Tuttosport stanno già studiando i contorni economici dell’affare.

La contromossa

Il Lille, conscio del valore dell’attaccante acquisito dal Gent nel 2020 per circa 30 milioni di euro, le sta provando tutte per trattenerlo, proponendogli un rinnovo contrattuale. Il giocatore in una recente intervista è stato piuttosto criptico sul suo futuro.

