Nel vibrante universo del calciomercato, il Milan si appresta ad arricchire il proprio centrocampo con l’intento di potenziare la squadra in vista della prossima stagione. In questi giorni ferventi di trattative e speculazioni, emergono i nomi di Manu Koné e Silvano Vos come possibili nuovi acquisti rossoneri, ognuno con un iter specifico da seguire per poter vestire la maglia del Diavolo. Federico Marchetti, in un lungo editoriale per Tuttomercatoweb.com, ha svelato alcuni importanti retroscena in merito al centrocampista francese in forza al Borussia Mönchengladbach.

Manu Koné: acquisto dell’ultimo minuto?

Manu Koné, gioiello francese del Borussia Mönchengladbach, rappresenta uno dei bersagli primari per il rinforzo del centrocampo rossonero. Tuttavia, il suo arrivo è legato alla partenza di tre giocatori stranieri dall’attuale rosa milanista, in ottemperanza al regolamento sulle liste. In particolare, Marchetti afferma che “il Milan potrebbe fare l’ultimo colpo di mercato proprio in coda e proprio a centrocampo perché dall’Arabia non è arrivata soltanto l’offerta per Dybala ma continuano ad esserci segnali di forte interesse su Bennacer”.

Ismaël Bennacer

Gioco ad incastro

Tutto ancora da definire, senza contare inoltre le molte incognite attorno all’affare. Federico Marchetti ha sottolineato infatti che “le parti non sono vicine ( in riferimento a Bennacer a alle offerte arabe ), ma di fronte a certe cifre ci potrebbe essere la sorpresa. E allora il Milan si cautela e pensa proprio a Manu Koné(che peraltro ha lo stesso procuratore di Maignan). E all’orizzonte potrebbe prefigurarsi un duello italiano (con la Roma) sul centrocampista del Borussa Moenchengladbach”

