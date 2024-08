Alessandro Costacurta prima bacchetta Leao, poi indica quale sarà il vero colpo mercato del Milan in questa campagna acquisti.

Rafa Leao, fino a qualche ora, è stato protagonista di voci di mercato decisamente molte intense. L’interesse del Barcellona è forte, deciso per certi versi. Altrettanto lo è stata la ferma presa di posizione del Club di Via Aldo Rossi che ha respinto al mittente ogni possibile scenario di addio. Il portoghese resta però sempre al centro di attenzioni, pareri e giudizi, spesso discordanti. In particolare Alessandro Costacurta, ai microfoni di “Calciomercato -L’originale” su Sky Sport 24 ha espresso il proprio punto di vista sul 10 rossonero, svelando inoltre – a suo parere – il vero colpo di mercato del Milan in questa campagna acquisti.

Leao: poca leadership

Così come riportato da Radio Rossonera, Costacurta ha parlato così in merito a Leao: “E’ un po’ che speriamo e che attendiamo ci sia qualcosa di diverso. Io credo che in un certo senso lui sia cresciuto… non come io speravo, però ha fatto dei passi in avanti. Gli manca un po’ di leadership”.

Rafael Leao

Il vero colpo di mercato del Milan

Alessandro Costacurta non si è limitato a bacchettare Leao ma, al contempo, ha posto l’attenzione anche sulle mosse del Milan in chiave mercato. L’ex rossonero ha evidenziato infatti che “il mercato del Milan è andato in quella direzione…continuo a ripeterlo e mi prendo anche dei vaffa. Mancava della leadership in quella squadra e Morata ha dimostrato di averla, come Pavlovic secondo me l’avrà. Probabilmente si toglie un po’ di responsabilità a Leao, e potrebbe essere questo il vero colpo”.

