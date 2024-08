L’attaccante uruguagio torna in Francia ma cambia squadra: contrariamente a quanto si pensava, c’è l’alta probabilità di incasso sicuro per i nerazzurri.

Martin Satriano, giovane attaccante uruguaiano, dopo aver rifiutato una proposta definitiva dal Brest, squadra in cui ha giocato nella passata stagione riuscendo a portarla alla qualificazione in Champions, sembra aver definito il suo prossimo destino sportivo. La Ligue 1 francese sarà ancora la casa sportiva dell’attaccante in una mossa che non solo influenzerà la sua carriera ma avrà anche ripercussioni sulle strategie di mercato dell’Inter.

Molto ambito

Satriano aveva lasciato intendere di aspettare una proposta dal campionato spagnolo ma tutte le offerte che gli sono arrivate erano francesi. Il Brest voleva comprarlo per 6 milioni di euro ma su di lui c’era anche l’Olympique Marsiglia di De Zerbi che dall’Inter ha già preso in prestito Valentin Carboni. Alla fine l’ha spuntata il Lens, club che aveva la necessità di colmare il vuoto lasciato da Wahi, trasferitosi proprio alla squadra di De Zerbi.

Martin Satriano

L’operazione

L’accordo tra l’Inter e il Lens per il trasferimento di Satriano è stato delineato con precisione: come riporta la Gazzetta dello Sport si tratta di un prestito valutato in 1 milione di euro, accompagnato da un obbligo di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Inoltre, è stato convenuto che l’Inter manterrà il 20% sui diritti di una futura rivendita del giocatore. Questo permette in un certo senso all’Inter di reinvestire i fondi della vendita in settori chiave della squadra, come indicato dall’interessamento verso Tomas Palacios per la difesa.

