Il futuro di Jovic è sempre più lontano dal Milan e a gennaio potrebbe cambiare aria. Il serbo potrebbe però restare in Italia.

L’esperienza milanese di Luka Jovic sembra essere giunta al capolinea, segnando una delle tante storie nel calcio moderne dove le aspettative elevatissime si scontrano con la dura realtà del rendimento sul campo. L’attaccante serbo, arrivato al Milan come alternativa dopo una serie di eventi fortuiti, non ha brillato come ci si sarebbe potuto attendere, portando a una situazione di stallo nella sua carriera in rossonero.

Un arrivo senza clamore

Luka Jovic è sbarcato a Milanello nell’estate scorsa, in un trasferimento che non aveva generato particolare entusiasmo tra i tifosi. Considerato una sorta di “seconda scelta” dopo il mancato accordo con l’iraniano Taremi, Jovic ha faticato a trovare il proprio spazio all’interno della rosa milanese, nonostante avesse accettato inizialmente di fare da riserva a Giroud.

Strada in salita al Milan

Da subito le sue prestazioni non hanno convinto appieno, con l’attaccante che ha mostrato difficoltà di adattamento e un impatto limitato nelle prime partite. Nonostante qualche sporadico lampo, come i due assist forniti, la sua capacità di lasciare il segno in termini di gol è stata inferiore alle aspettative. L’acquisto di Alvaro Morata in estate e la scelta di Paulo Fonseca di preferirgli alternative tattiche hanno ulteriormente complicato il suo percorso nel club.

Il futuro lontano da Milano

Con la recente acquisizione di Tammy Abraham e la netta preferenza dell’allenatore per altri attaccanti, il futuro di Jovic sembra definitivamente orientato lontano dal Milan. Il suo contratto scadrà nel giugno 2025, ma la sua permanenza a Milanello appare improbabile già per la prossima sessione di mercato. Nonostante fosse arrivato a costo zero, il Milan cerca di monetizzare la sua cessione per evitare di perderlo gratuitamente.

Il Bologna in pole position

Il Bologna sembra essere il più interessato – riporta Milanlive.it – a rilanciare la carriera dell’ex Real Madrid, vista anche la necessità di rimpiazzare l’attaccante Joshua Zirkzee. L’offerta del club emiliano potrebbe raggiungere i 6 milioni di euro, una cifra che il Milan è pronto a considerare per chiudere questa pagina e guardare avanti.

