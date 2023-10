Milan Juve, che sapore ha la vittoria nello scontro con i rossoneri? L’ultima volta oltre 1000 giorni fa, poi…

Giorno di Milan–Juve, big match di questa nona giornata di campionato. Una sfida che i bianconeri non vincono da ben 1019 giorni, da quando in panchina siedeva ancora Andrea Pirlo e il pubblico allo stadio non poteva entrare per le norme anti-Covid.

Quella volta fu un 3-1 firmato dalla doppietta di Chiesa e dalla rete di McKennie, inframmezzate dal momentaneo 1-1 messo a segno da Calabria. Da lì in poi, solamentre tre sconfitte e due pareggi.

