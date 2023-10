Caso Tonali, la squalifica comminata a Fagioli insegna una cosa: ecco quanto dovrebbe rimanere fermo l’ex milanista

Per Sandro Tonali si prevede uno stop di 13 o 14 mesi per il caso scommesse. E’ questa la previsione del Corriere dello Sport, che spiega come sarebbe ormai vicina una decisione sulla sua squalifica.

Il caso dello juventino Fagioli farà però scuola, facendo capire come le pene, alla fine dei conti, non saranno edittali come si pensava all’inizio. Il patteggiamento viene in soccorso dei giocatori, che perderanno però il resto di questa stagione.

