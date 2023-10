José Altafini, doppio ex di Milan-Juve, ha parlato in vista del big match in programma stasera a San Siro: le dichiarazioni

José Altafini, in vista di Milan-Juve di stasera, ha così parlato a Tuttosport.

MATCH DA SCUDETTO – «È presto. Questo Milan-Juve non sarà decisivo per la vittoria del campionato. Gli scontri diretti non determinano mai chi arriva primo. Lo scudetto si vince contro le piccole: in quelle partite si perdono punti pesanti, che fanno poi la differenza all’interno di una stagione».

CANDIDATE AL TITOLO – «Metto le due milanesi e la Juve. Il tricolore quest’anno non uscirà dalla Milano-Torino».

QUARTO POSTO – «La Juve sta facendo abbastanza bene. La vedo molto solida dietro e davanti ha comunque giocatori importanti. Possono dire la loro fino alla fine anche per il primo posto».

VLAHOVIC – «Vlahovic merita fiducia, ha le stimmate del grande attaccante e importanti potenzialità. Deve però diventare più continuo, uno da un gol a partita».

DIFFERENZE NELLA JUVE – «Nella Juve di oggi manca il carisma degli Agnelli. Mi riferisco all’ironia dell’Avvocato Gianni Agnelli e all’intuito del Dottore Umberto. Erano figure uniche. Per il resto, oggi come allora, la Juve è un punto di riferimento per tutti, così come il tifoso bianconero resta sempre appassionatissimo e presente dappertutto».

The post Altafini: «Juve già da Scudetto, ma pesa l’assenza di un Agnelli» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG