Caso Fagioli, il Procuratore Chinè non convinto dalle dichiarazioni del centrocampista: cosa può succedere adesso

Il Corriere dello Sport fa il punto sull’ormai noto caso scommesse nel calcio italiano, sottolineando come il Procuratore Chinè non sia convinto del tutto dalle dichiarazioni di Nicolò Fagioli su Gatti e Dragusin.

I due difensori, come dichiarato dal centrocampista della Juventus, non sapevano a cosa erano destinati i soldi in prestito, ma agli inquirenti viene il dubbio che qualcuno, per simili cifre (si parla di 40mila euro), qualcosa dovesse sospettare a prescindere. E il quotidiano evidenzia ancora come, per l’omissione di denuncia, sia previsto uno stop di almeno sei mesi.

