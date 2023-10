Milan Juve: Milik-Kean-Miretti trequartista. Tre soluzioni per Allegri, lui la pensa così. Lo ha detto in conferenza stampa

Allegri ha fatto il punto su Milik, Kean e Miretti da trequartista nella conferenza stampa alla vigilia di Milan Juve.

MILIK-KEAN E MIRETTI TREQUARTISTA – «Stanno bene, sono contento che Kean sia tornato in Nazionale, ha fatto anche una buona partita. Sta crescendo sul piano mentale, deve avere equilibrio, anche come ragazzo sta crescendo ed è una cosa importante che lo aiuterà anche in campo. Oggi c’è l’ultimo allenamento, valuterò e deciderò, speriamo di indovinarla».

