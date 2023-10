Mercato Juve, individuato il sostituto di Alex Sandro: può arrivare a parametro zero perché in scadenza di contratto

Alex Sandro ha il contratto in scadenza nel 2024 e con ogni probabilità andrà via dalla Juve a fine stagione con i bianconeri che avrebbero già individuato il sostituto del terzino brasiliano. Secondo Sportmediaset, infatti, è Hermoso l’obiettivo di mercato per la prossima stagione.

Il difensore spagnolo, classe 1995, è in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid e quindi potrebbe lasciare la squadra di Simeone a parametro zero.

The post Mercato Juve, individuato il sostituto di Alex Sandro: può arrivare a parametro zero appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG