Pioli ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida che il Milan giocherà contro la Juve domani sera a San Siro. Queste le dichiarazioni dell’allenatore rossonero.

PARTITA DA SCUDETTO – «Assolutamente si, Milan Juve è la grande partita. Noi stiamo davanti e loro terzi in questo momento. la lotta scudetto si rivolge a 4 squadre, ma siamo solo alla nona di campionato. Per noi è importante ripartire dalle cose buone e migliorare quello che possiamo fare meglio e mettere in campo la migliore prestazione possibile perché gli avversari sono di livello, sono strutturati mentalmente, fisicamente, tatticamente, tecnicamente. Sono una squadra costruita per vincere».

BOLLETTINO MEDICO – «Recuperiamo Kalulu e Krunic, Loftus è guarito ma non è ancora al 100%».

MIRANTE – «Ha la massima fiducia, affidabile e stimato dai propri compagni. Pronto a fare il massimo».

PAROLE ALLEGRI – «Allegri non si è risentito delle mia parole».

PERCHE’ E’ IMPORTANTE VINCERE – «La vittoria è importante per il nostro cammino, importante per la nostra autostima. Giroud e Leao sono importanti ma se vinciamo con gol di altri giocatori va bene lo stesso».

CASO SCOMMESSE – «Siamo rimasti sorpresi e scioccati, il nostro pensiero va a Sandro, io non lo giudico ma lo giudicherò per la voglia di superare questo momento difficile. Se gli volevo bene 10 ora gli voglio bene 100, sa che può contare su di me».

JUVENTUS PERICOLOSA SULLE PALLE INTATTIVE – «Una situazione che abbiamo tenuto in considerazione nelle preparazione della partita non ci faremo sorprendere».

CHIESA – «Paulo Sousa ha avuto il coraggio di lanciarlo nella Fiorentina, io lo ho allenato, abbiamo preparato la partita difensiva con la Juventus con o senza di lui».

PREOCCUPATO DELLE ASSENZE – «Io vorrei sempre avere tutti a disposizione ma ho giocatori pronti per affrontare tutto».

