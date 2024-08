La Juventus è piombata su Pierre Kalulu. Prima offerta della Juve che non convince i rossoneri che rilanciano: Ecco il punto sulla trattativa.

In un panorama calcistico sempre fervente come quello estivo, una delle notizie che ha colto di sorpresa gli appassionati e addetti ai lavori riguarda un possibile trasferimento che vedrebbe Pierre Kalulu lasciare il Milan per indossare la maglia della Juventus. Una mossa che, seppur inaspettata, sottolinea la costante ricerca delle squadre di rafforzare i propri organici in vista delle sfide future, sfruttando anche le opportunità create dalle dinamiche di mercato.

Una sorpresa di mercato

Il nome di Pierre Kalulu emerge tra quelli considerati in uscita dal Milan in questo calciomercato estivo. Il difensore francese, nonostante sia ben visto dalla dirigenza e dal tecnico Paulo Fonseca, non è una presenza fissa nell’undici titolare, situazione che ha aperto le porte a speculazioni sul suo futuro. A manifestare un interesse concreto è stata la Juventus, club che, dopo aver perso Jean-Clair Todibo a favore del West Ham, ha mirato proprio a Kalulu come possibile rinforzo.

Juventus alla finestra

La “Vecchia Signora” ha già iniziato le manovre per tentare l’acquisto del difensore, anche se il Milan non sembra intenzionato a privarsi facilmente del giocatore. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato per Sky Sport, la Juve avrebbe preferito una formula di prestito oneroso con diritto di riscatto, proposta però che non convince pienamente il club rossonero. Il Milan, infatti, valuta il giocatore intorno ai 20 milioni di euro, cifra ben superiore ai 14 milioni proposti dalla Juventus.

Dettagli dell’operazione

Nonostante le divergenze sulle valutazioni e le modalità del trasferimento, i bianconeri sembrano determinati a portare avanti la trattativa. L’interesse è reciprocato dal giocatore che, attratto dalla possibilità di rivestire un ruolo più centrale in una grande squadra, ha aperto al trasferimento. Tuttavia, affinché l’affare si concretizzi, la Juve dovrà lavorare sodo per avvicinarsi alle richieste economiche del Milan, in una trattativa che promette scintille e colpi di scena fino all’ultimo.

