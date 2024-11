Il tecnico rossonero parla dei fischi a fine partita e giudica la prestazione dei suoi nel deludente pareggio contro i bianconeri.

“Non abbiamo rischiato e, anche se loro difendono molto bene, ci è mancato il coraggio”. Queste le primissime parole a caldo di Paulo Fonseca dopo lo 0-0 interne e con zero emozioni del suo Milan contro la Juventus di Thiago Motta. Il portoghese prosegue: “I fischi? È normale quando non si vince dopo una partita come questa. Se fossi un tifoso avrei fischiato anche io perché non è bello venire allo stadio e vedere uno spettacolo come questo. Capisco i tifosi”

Analisi del match

“Sappiamo che la Juve difende molto bene, non è facile avere occasioni contro di loro e in quelle che abbiamo avuto noi per attaccare o non abbiamo preso il rischio oppure non abbiamo preso buone decisioni. Abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio, non abbiamo rischiato: questo è stato il problema – ha analizzato ancora l’allenatore del Milan -. Difensivamente invece abbiamo fatto bene, non dimentichiamoci che questa squadra ha fatto 4 gol qui all’Inter”.

Paulo Fonseca

Prospettive in campionato

“Dobbiamo rischiare di più, oggi non l’abbiamo fatto e sembra che la squadra abbia voluto sempre giocare in sicurezza. Ma se vogliamo fare gol serve rischiare, anche perché i giocatori per farlo li abbiamo. Normalmente creiamo sempre diverse situazioni; abbiamo perso qui col Napoli ma abbiamo avuto tante occasioni, invece oggi non abbiamo avuto coraggio. Se credo ancora nello scudetto? Ci sono ancora tante partite, io continuo a crederci”.

