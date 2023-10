Il Milan Femminile ospita la Juventus nella terza giornata di Serie A 2023-24: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Dopo la vittoria contro il Napoli torna in campo il Milan Femminile per la terza giornata della Serie A 2023-24. Le rossonere ospitano la Juventus al Puma House of Football

Milan Juventus Femminile 0-0: sintesi del match

1′ Inizia il match

Migliore in campo Milan Femminile – PAGELLE

al termine del match

Milan Juventus Femminile 0-0: risultato e tabellino

Marcatrici:

Milan Femminile (4-3-3): Giuliani; Guagni, Fusetti, Swaby, Bergamaschi; Grimshaw, Cernoia, K. Dubcova; Dompig, Laurent, Staskova; A disp. Thrige, Arnadottir, Adam, Asllani, Mascarello, Piga, Arrigoni, Marinelli, Copetti All. Ganz

Juventus Femminile (4-2-3-1): Peyraud-Magnin; Nilden, Lenzini, Cascarino, Boattin; Grosso, Caruso; Cantore, Garbino, Beerensteyn. A disp. Aprile, Cafferata, Nystrom, Bonansea, Palis, Thomas, Bellucci, Salvai, Sembrant All. Montemurro

Arbitro: Arena di Torre del Greco

Ammonite:

The post Milan Juventus Femminile 0-0 LIVE: inizia il match appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG