Scende in campo il Milan Femminile, avversaria la Juventus Women: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Sintesi Milan Juventus femminile 4-1

1′ Inizia il match

4′ Tiro Piemonte – errore in disimpegno delle bianconere, ne approfitta la 18 rossonera che ruba la palla e punta la porta. Tiro in diagonale, fuori di poco

6′ Tiro K. Dubcova – azione corale delle rossonere da una parte all’altra del campo che porta Asllani ad entrare pericolosamente in campo, la svedese però perde il tempo e viene fermata, sulla respinta della difesa arriva la ceca che prova la conclusione, tiro fuori

14′ Tiro Rundolf – la bianconera prova la conclusione dalla lunga distanza, tiro basso e centrale che non impensierisce Giuliani

16′ Occasione Caruso – errore in uscita di Mesjasz che perde un rimpallo dopo un tentativo di rinvio, la palla finisce sui piedi della bianconera che però da dentro l’area spereca calciando male e fuori

19′ Occasione Juve – ancora un errore in disimpegno di Mesjasz che favorisce la Cernoia che crossa in mezzo, per poco non arriva all’impatto di testa Cantore, blocca Giuliani

21′ Occasione K.Dubcova – lancio dalle retrovie che favorisce Asllani che punta l’area e crossa. Sembra preda facile per Aprile che però si lascia sfuggire il pallone non ne approfitta la centrocampista rossonera

23′ GOL ASLLANI – Lancio lungo di Giuliani. Spizzata di Piemonte che sovrasta Gama e indirizza verso Asllani. Bruciata Sembrant sullo scatto e battuta Aprile in uscita

25′ RADDOPPIA ASLLANI– Uno due terribile del Milan. Cross di Soffia, la svedese vince un contrasto in area di rigore e in diagonale batte ancora Aprile per la doppietta personale

27′ Occasione Cantore – cross teso di Caruso, l’attacante è brava ad anticipare tutte in spaccata sul primo palo ma la conclusione è fuori di poco

31′ Gol Bonfantini – calcio di punizione da zona defilata, esce male Giuliani con la palla che rimane nella disponibilità dell’attaccante bianconera che di potenza infila in diagonale nell’angolino alto

32′ GOL PIEMONTE – Ancora messa malissimo la difesa della Juve. Tocco di Soffia per Piemonte che elude la linea bianconera e mette alle spalle di Aprile

35′ Tiro Rosucci – Conclusione alta dal limite, era stato buono il lavoro di Bonfantini che ne aveva apparecchiato il destro

45′ Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

52′ Tiro Cantore – cross al centro da zona defilata, brava la bianconera ad anticipare tutte di testa, alza la traiettoria in angolo Giuliani

53′ Occasione Juve – Giuliani sbaglia completamente la presa alta in uscita. Caruso non riesce a ribadire a porta vuota, libera la difesa rossonera tra mille affanni

63′ GOL MESJASZ – poker rossonero. Calcio d’angolo di Thrige che pesca sul primo palo Adami che gira di prima intenzione il pallone in mezzo sul quale si avventa da due passi la polacca per il 4-1

Milan Juventus Femminile 4-1: risultato e tabellino

MILAN FEMMINILE (3-5-2) – Giuliani; Arnadottir, Fusetti, Mesjasz; Soffia, Adami, Grimshaw, K. Dubcova, Bergamaschi; Asllani, Piemonte. A disp. Thrige, Carage, Vigilucci, Thomas, Dubcova, Tucceri, Babb, Zanini, Beka. All. Ganz

JUVENTUS FEMMINILE (4-3-3) – Aprile; Sembrant, Gama, Nilden, Lundorf; Rosucci, Pedersen, Caruso; Cernoia, Bonfantini, Cantore. A disp. Girelli, Boattin, Grosso, Zamanian, Salvai, Duljan, Forcinella, Lenzini, Gunnarsdottir. All. Montemurro

ARBITRO: Scatena

MARCATRICI: 23′ 25′ Asllani; 31′ Bonfatini; 32′ Piemonte; 63′ Mesjasz;

AMMMONITE: 34′ Adami; 56′ Asllani;

