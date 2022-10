Montemurro: «Stiamo bene, il Milan è sempre il Milan». Le parole dell’allenatore della Juventus Femminile

Montemurro ha presentato la partita di domani contro il Milan. Le parole dell’allenatore della Juventus Women ai canali ufficiali della Juventus.

COME STA LA SQUADRA – «Vediamo chi è recuperata, in 48 ore è difficile. Come gruppo stiamo bene, col Milan è una partita importante. Devo fare i completi allo staff medico e tecnico per come abbiamo gestito gli allenamenti e il recupero. Tutta la rosa sta abbastanza bene».

MILAN – «Loro escono molto forte all’inizio e cercano di metterci sotto pressione. Il Milan è sempre il Milan, una squadra ben messa e ben allenata. Sarà una partita molto importante per noi».

