Pierre Kalulu è sempre più vicino alla Juventus. Gianluca Di Marzio ha svelato cosa manca per definire l’accordo tra Milan e Juventus.

L’estate è tradizionalmente una stagione calda non solo per le temperature ma anche per il mercato del calcio, dove le trattative infiammano gli animi dei tifosi e alimentano le discussioni sugli assetti futuri delle squadre. In particolare, il calciomercato italiano si dimostra ancora una volta teatro di movimenti interessanti, con il possibile trasferimento di Pierre Kalulu dalla maglia rossonera del Milan a quella bianconera della Juventus che sta tenendo banco nelle ultime ore.

Kalulu verso la Juventus: dettagli dell’operazione

Il difensore francese, nato nel 2000, sembra essere al centro di una trattativa ben avviata tra i due colossi del calcio italiano. Gli accordi tra Milan e Juventus per il passaggio di Kalulu allo Juventus Stadium sarebbero già stati definiti, mancherebbe solo l’assenso finale del giocatore per rendere ufficiale il trasferimento. Il possibile trasloco di Kalulu sotto la Mole rappresenterebbe un significativo cambio di maglia per un giovane talento che ha già dimostrato le sue qualità in campo.

Pierre Kalulu

La situazione attuale di Kalulu

Attualmente, Kalulu pare essere in fase di riflessione. Il giocatore ha richiesto ulteriore tempo per ponderare la sua decisione finale, decisione che non sembra essere stata presa alla leggera. Infatti, non è chiaro se sarà parte della formazione del Milan per il ‘Trofeo Silvio Berlusconi’ contro il Monza, un indizio che potrebbe suggerire la gravità con cui sta considerando la proposta bianconera. Le prossime ore saranno cruciali per capire le intenzioni di Kalulu, mentre la Juventus attende con speranza l’esito delle trattative.

L’offerta della Juventus

I dettagli dell’offerta juventina includono un prestito oneroso di 3,5 milioni di euro, con un diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro. A questa cifra si aggiungono bonus per 3 milioni di euro e una clausola che prevede per il Milan il diritto di percepire il 10% su una futura rivendita del cartellino di Kalulu. Un’operazione che dimostra il valore attribuito al giovane difensore e l’importanza che potrebbe avere nel progetto tecnico della Vecchia Signora.

