Tuttosport rivela di un possibile scambio Chiesa-Saelemaekers, come possibile colpo lastminute del mercato.

Nelle intricate trame del calciomercato estivo, un nuovo scenario sembra prendere forma, portando con sé un vento di cambiamento che potrebbe alterare significativamente gli equilibri della Serie A. Al centro di questo scenario c’è Federico Chiesa, l’ala destra della Juventus e della Nazionale Italiana, il cui futuro sembra ormai lontano dai bianconeri. La possibilità di un passaggio al Milan si fa strada tra le discussioni degli addetti ai lavori, suscitando curiosità e aspettative tra i tifosi.

Un trasferimento inaspettato

Il nome di Federico Chiesa torna prepotentemente sulle prime pagine delle cronache sportive, grazie alle indiscrezioni lanciate da ‘Tuttosport’. Il giocatore, classe 1997, vanta un contratto con la Vecchia Signora che lo lega fino al 30 giugno 2025, ma sembra che le strade tra lui e la Juventus possano presto dividersi. La dirigenza bianconera, guidata dalla nuova visione tecnica di Thiago Motta, ha escluso il rinnovo del contratto dell’attaccante, spingendosi verso l’ipotesi di una sua cessione già in questa sessione di calciomercato.

La trattativa tra Juventus e Milan

Il Milan, guidato da Paulo Fonseca, appare come la destinazione più probabile per Chiesa, considerato ideale per rafforzare l’attacco rossonero nel modulo 4-2-3-1. La suggestione nasce non solo dalla volontà di mantenere il giocatore nella massima serie italiana ma anche dalla possibilità offerta al calciatore di lottare per obiettivi prestigiosi come lo Scudetto e la Champions League. La trattativa potrebbe concretizzarsi attraverso uno scambio di cartellini, che vedrebbe Alexis Saelemaekers passare alla Juventus dopo una stagione di prestito a Bologna dove si è distinto positivamente.

Implicazioni economiche dell’affare

Dal punto di vista economico, la Juventus desidererebbe ottenere circa 15 milioni di euro dalla cessione di Chiesa, una cifra che giustifica alla luce del valore ammortizzato del giocatore nei bilanci del club. Il Milan, per concretizzare l’acquisto, richiederebbe però a Chiesa un adeguamento dello stipendio ai parametri del club, fissati intorno ai 4,5 milioni di euro netti a stagione. Una richiesta che pone interrogativi sui futuri sviluppi, lasciando aperta la questione sulla volontà dell’attaccante di adeguarsi a tali condizioni.

