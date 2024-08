I nerazzurri non hanno rinunciato ad ingaggiare l’Islandese ma potrebbe volerci tempo per trovare la quadra con i rossoblù.

L’Inter non ha perso le speranze di ingaggiare una quinta punta; nella fattispecie l’obiettivo è Albert Guðmundsson del Genoa. Man mano che si avvicina alla fine del mercato la pista sta riprendendo vigore.

Una trattativa complessa

Il cuore della vigente trattativa tra l’Inter e il Genoa si focalizza sul tentativo di un’intesa che vede protagonisti Albert Gudmundsson e potenzialmente un attaccante da definire, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport.

Joaquin Correa

Il retroscena

Inizialmente, era stato considerato uno scambio che includeva Joaquín Correa dell’Inter, ma i riflettori si sono poi spostati su altre opzioni offensive per il Genoa.

La nuova ipotesi

Tra le preferenze espresse dall’allenatore del Genoa, Alberto Gilardino, figura Arkadiusz Milik, ma il nome di Marko Arnautovic è emerso come un’alternativa concreta, ipotizzando uno scambio di prestiti con Gudmundsson. Tuttavia, l’operazione non si presenta semplice, specialmente dal punto di vista finanziario. Il Genoa, infatti, sembra intenzionato a mantenere le condizioni economiche precedentemente accordate con la Fiorentina per il prestito, trovandosi peraltro di fronte alla sfida rappresentata dall’ingaggio significativo di Arnautovic, stimato in 3,7 milioni netti, cifra ritenuta elevata per le casse del club ligure.

Il timing delle trattative

La tempistica gioca un ruolo cruciale in questa intricata partita di scacchi del mercato del calciomercato. Si prevede che la situazione possa evolvere concretamente a partire dalla prossima settimana, anche in considerazione del calendario di Serie A che prevede un imminente scontro diretto tra Genoa e Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG