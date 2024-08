L’infermeria di Appiano Gentile si sta svuotando e l’allenatore potrà contare su un gruppo numeroso in vista della prima di campionato.

L’Inter si appresta ad esordire in campionato con notizie confortanti provenienti dall’infermeria. Dopo gli ultimi allenamenti diretti da Simone Inzaghi, l’aria si è caricata di ottimismo con il rientro di figure importanti che potrebbero fare la differenza nelle imminenti sfide.

Recupero lampo

Uno degli aggiornamenti più significativi riguarda Mehdi Taremi, attaccante le cui capacità sono state temporaneamente messe in pausa da un risentimento muscolare. L’efficienza dello staff medico e l’impegno del giocatore hanno portato a un recupero rapido, permettendogli di rientrare in pieno regime con la squadra. Confermate le anticipazioni, secondo Sky Sport, il giocatore può essere convocato per la partita contro il Genoa di sabato 17 agosto. È probabile che l’iraniano venga chiamato in causa nella seconda parte della sfida visto che Lautaro Martínez si è aggregato al resto dei compagni solamente pochi giorni fa e la sua condizione non può essere al 100%.

Mehdi Taremi

altri ritorni

Non meno rilevante è il completo recupero di Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu. Entrambi assenti nella sfida contro il Chelsea, solo per precauzione, dimostrano ora di essere in perfette condizioni. Anche Marko Arnautovic dovrebbe figurare tra i giocatori disponibili per la prima di campionato.

Ancora ai box

Il panorama non è però completamente privo di ombre. Piotr Zielinski continua a lavorare a margine del gruppo principale, e la sua presenza in campo nella prima partita è impossibile. Altrettanto confermata è l’assenza di Stefan de Vrij, che mira a tornare nelle prossime gare.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG