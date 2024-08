Alla vigilia dell’esordio in campionato i nerazzurri vengono ancora considerati la squadra da battere.

Manca sempre meno all’inizio del campionato: sarà proprio l’Inter a dare il via alle danze sabato 17 a Genova. La squadra di Inzaghi ha tutto per riconfermare quanto di buono fatto l’anno scorso ma le insidie sono dietro l’angolo.

Un mercato conservativo

A differenza delle altre squadre che hanno optato per cambiamenti più radicali, l’Inter ha scelto di affinare l’organico esistente, evidenziando una strategia più conservativa sul mercato. La necessità di una punta di riserva emerge come un dettaglio non trascurabile, soprattutto considerando le posizioni di Arnautovic e Correa, i quali sembrano essere ai margini delle preferenze attuali. I nerazzurri ai nastri di partenza hanno più certezze rispetto alle rivali più accreditate nella corsa al titolo, ovvero Juventus, Milan e Napoli.

Marko Arnautovic

Il rischio

Il panorama calcistico attuale richiede un’adattabilità tattica costante per evitare di diventare prevedibili. Inzaghi, secondo la Gazzetta dello Sport, sta studiando già come ovviare al problema sperimentando formazioni che possono variare dal doppio al triplo playmaker, offrendo diverse soluzioni durante la partita. Questa flessibilità potrebbe rivelarsi il vero “colpo di mercato” per la squadra, dimostrandosi più preziosa di qualsiasi acquisto.

Verso nuovi orizzonti

L’obbligo per l’Inter ora è quello di alzare l’asticella, soprattutto con l’obiettivo Champions League ben in vista. La strategia di Inzaghi sembra essere quella di costruire una squadra che non solo sia temibile offensivamente, ma che possa anche sorprendere gli avversari con tattiche inaspettate. La sfida sarà mantenere questo livello di innovazione e freschezza per tutto l’arco della stagione, evitando di cadere nella trappola della prevedibilità.

