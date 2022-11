Sono queste le parole di Kalulu ai canali ufficiali del club rossonero, così parla il centrale difensivo del Milan.

Ecco le parole di Kalulu, centrale difensivo del Milan che parla ai canali ufficiali del club dopo il rinnovo del contratto con la squadra rossonera: “Mi trovo molto bene a Milano, siamo come una famiglia. Dopo aver vinto lo scudetto sei sempre più fiero e orgoglioso di questa maglia. Sono molto contento, sento tanto affetto da parte dei tifosi. Vedo un grande amore nei miei confronti e questo ti lascia tranquillo e molto positivo“.

Conclude parlando del mondiale e delle assenze nei rossoneri: “Avevo la speranza di esser convocato per il Mondiale. Non è successo, tiferò per loro. Sono contento per la convocazione di Theo e Giroud. Ma per me è una cosa un po’ strana perché tutti fanno delle prove e tutti possono giocare e sappiamo cosa fare. Abbiamo un sistema di gioco da seguire e sono i giocatori a dover fare bene. C’è sempre la possibilità di dimostrare di essere giocatori da Milan. Anche io ho dovuto dimostrare. Il mister sa cambiare in base ai giocatori a disposizione e poi in campo ci andiamo noi.“

