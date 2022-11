Pierre Kalulu, difensore del Milan, è stato convocato dalla Francia Under 21 per l’amichevole contro la Norvegia

Il difensore del Milan, Pierre Kalulu, è stato convocato dalla Francia Under 21 per l’amichevole contro la Norvegia in programma sabato 19 novembre:

𝐋𝐚 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐄𝐬𝐩𝐨𝐢𝐫𝐬 pour le dernier rassemblement de l’année Les Bleuets affrontent la Norvège le samedi 19 novembre à Caen (21h00, sur Canal+ Foot) Billets disponibles https://t.co/i4GuyFl8Md pic.twitter.com/I4EZPqcyvM — Equipe de France (@equipedefrance) November 10, 2022

The post Milan, Kalulu convocato dalla Francia U21 per l’amichevole con la Norvegia – FOTO appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG