Le parole di Simon Kjaer, difensore del Milan: «Avendo vissuto all’estero per così tanti anni mi viene difficile pensarmi in Danimarca»

Simon Kjaer ha rilasciato un’intervista al sito a lui dedicato simonkjaergifs.com, in cui ha parlato di Milan, di un possibile ritorno in Danimarca e del futuro. Di seguito le sue parole.

MILAN – «Penso solo a rimanere al Milan, devo ammettere che, avendo vissuto all’estero per così tanti anni e avendo giocato più di 600 partite nel calcio internazionale, sarebbe molto difficile per me vedermi tornare a giocare in un club danese. Ma il vero cliché è che nel calcio tutto può succedere».

FUTURO DA ALLENATORE – «Al momento direi di no, sono concentrato solo a giocare. Però amo il calcio, perciò tutto può accadere».

