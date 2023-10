Tutto il programma della competizione europea, dalla Fase a gironi alla finale: Conference League 2023/2024

La Conference League 2023/2024 è la 3ª edizione della competizione europea. Organizzata dall’UEFA, conclusi i turni preliminari, è entrata nel vivo con la Fase a Gironi, la cui 1ª giornata si gioca giovedì 21 settembre 2023 (con alcuni anticipi), e proseguirà con la Fase ad eliminazione diretta.

La finale è in programma mercoledì 29 maggio 2024 allo Stadio Agia Sophia di Atene, in Grecia. La precedente edizione ha visto il trionfo del West Ham, che in finale ha superato 2-1 la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

La Conference League 2023/2024 sarà l’ultima con l’attuale formato, che prevede 32 squadre partecipanti alla Fase a gironi. L’UEFA ha infatti annunciato un nuovo formato che sarà introdotto dalla prossima edizione.

Tutti i sorteggi saranno effettuati nel quartier generale dell’UEFA, a Nyon, in Svizzera, fatta eccezione per quello della Fase a gironi che si è svolto a Montecarlo.

1 settembre 2023: sorteggio Fase a Gironi;

18 dicembre 2023: sorteggio sedicesimi di finale;

23 febbraio 2024: sorteggio ottavi di finale;

15 marzo 2024: quarti di finale, semifinali e finale.

La Fase a gironi della Conference 2023/2024 inizia giovedì 21 settembre (con alcuni anticipi) e si conclude giovedì 14 dicembre 2023.

1ª GIORNATA: 21 settembre 2023

21 settembre 2023 2ª GIORNATA: 5 ottobre 2023

5 ottobre 2023 3ª GIORNATA: 26 ottobre 2023

26 ottobre 2023 4ª GIORNATA: 9 novembre 2023

9 novembre 2023 5ª GIORNATA: 30 novembre 2023

30 novembre 2023 6ª GIORNATA: 14 dicembre 2023

La Fase ad eliminazione diretta della Conference League 2023/2024 inizia giovedì 14 febbraio 2024 e si concluderà con la finale di mercoledì 29 maggio ad Atene.

SEDICESIMI DI FINALE: 15 febbraio 2024 (andata)-22 febbraio 2024 (ritorno);

15 febbraio 2024 (andata)-22 febbraio 2024 (ritorno); OTTAVI DI FINALE: 7 marzo 2024 (andata)-14 marzo 2024 (ritorno);

7 marzo 2024 (andata)-14 marzo 2024 (ritorno); QUARTI DI FINALE: 11 aprile 2024 (andata)-18 aprile 2024 (ritorno);

11 aprile 2024 (andata)-18 aprile 2024 (ritorno); SEMIFINALI: 2 maggio 2024 (andata)-9 maggio 2024 (ritorno);

2 maggio 2024 (andata)-9 maggio 2024 (ritorno); FINALE (Stadio Agia Sophia, Atene – Grecia) : 29 Maggio 2024.

I Gironi

GRUPPO A

Lille (Francia)

Slovan Bratislava (Slovacchia)

Olimpia Lubiana (Slovenia)

Ki Klaksvik (Fær Øer)

GRUPPO B

Gent (Belgio)

Maccabi Tel Aviv (Israele)

Zorya Luhansk (Ucraina)

Breidablik (Islanda)

GRUPPO C

Dinamo Zagabria (Croazia)

Viktoria Plzen (Repubblica Ceca)

Astana (Kazakistan)

FC Ballkani (Kosovo)

GRUPPO D

Bruges (Belgio)

Bodø/Glimt (Norvegia)

Besiktas (Turchia)

Lugano (Svizzera)

GRUPPO E

AZ Alkmaar (Olanda)

Aston Villa (Inghilterra)

Legia Varsavia (Polonia)

Zrinskij Mostar (Bosnia-Erzegovina)

GRUPPO F

Ferencvaros (Ungheria)

FIORENTINA (Italia)

Genk (Belgio)

Cukaricki (Serbia)

GRUPPO G

Eintracht Francoforte (Germania)

PAOK Salonicco (Grecia)

HJK Helsinki (Finlandia)

Aberdeen (Scozia)

GRUPPO H

Fenerbahçe (Turchia)

Ludogorets (Bulgaria)

Spartak Trnava (Slovacchia)

Nordsjaelland (Danimarca)

Calendario Fase a Gironi Conference League 2023/2024

1ª GIORNATA

GRUPPO A

Mercoledì 20 settembre, ore 16.30, Lille-Olimpia Lubiana 2-0 [43′ rig. David, 90′ + 5 Yusuf Yazici]

Giovedì 21 settembre, ore 21.00, Slovan Bratislava-Ki Klaksvik 2-1 [49′ Pavlovic (K), 54′ Weiss (S), 74′ Cavric (S)]

GRUPPO B

Giovedì 21 settembre, ore 21.00, Maccabi Tel Aviv-Breidablik 3-2 [11′ Macon (M), 24′ Zahavi (M), 32′ Biton (M), 44′, 55′ K. Olsen (B)]

Giovedì 21 settembre, ore 21.00, Zorya Luhansk-Gent 1-1 [67′ Cuypers (G), 70′ Guerrero (Z)]

GRUPPO C

Giovedì 21 settembre, ore 21.00, Viktoria Plzen-Ballkani 1-0 [73′ Kalvach]

Giovedì 21 settembre, ore 21.00, Dinamo Zagabria-Astana 5-1 [43′ rig., 53′ rig. Petkovic (D), 58′ Bulat (D), 78′ K. Hovhannisyan (A), 85′ Marin (D), 90′ + 3 Halilovic (D)]

GRUPPO D

Giovedì 21 settembre, ore 21.00, Bruges-Besiktas 1-1 [77′ Vanaken (B), 88′ Cenk Tosun (B)]

Giovedì 21 settembre, ore 21.00, Lugano-Bodø/Glimt 0-0

GRUPPO E

Giovedì 21 settembre, ore 18.45, Legia Varsavia-Aston Villa 3-2 [3′ Wszolek (L), 6′ Duran (A), 26′ Muçi (L), 38′ Digne (A), 51′ Muçi (L)]

Giovedì 21 settembre, ore 18.45, Zrinskij Mostar-AZ Alkmaar 4-3 [10′ Van Brederode (A), 32′ Mijnans (A), 44′ D. De Wit (A), 48′ Kozulj (Z), 68′ Corluka (Z), 71′ Hrvanovic (Z), 81′ Kozulj (Z)]

GRUPPO F

Giovedì 21 settembre, ore 18.45, Genk-FIORENTINA 2-2 [7′ L. Ranieri (F), 12′ Zeqiri (G), 23′ L. Ranieri (F), 85′ McKenzie (G)]

Giovedì 21 settembre, ore 18.45, Ferencvaros-Cukaricki 3-1 [26′ Ivanovic (C), 44′ rig. B. Varga (F), 45′ + 7 Owusu (F), 79′ Pesic (F)]

GRUPPO G

Giovedì 21 settembre, ore 18.45, Eintracht Francoforte-Aberdeen 2-1 [11′ rig. Marmoush (E), 22′ Polvara (A), 61′ Koch (E)]

Giovedì 21 settembre, ore 18.45, HJK Helsinki-PAOK Salonicco 2-3 [35′ Bandé (H), 55′ Koulierakis (P), 81′ Despodov (P), 90′ + 4 Brandon (P), 90′ + 9 rig. Radulovic (H)]

GRUPPO H

Giovedì 21 settembre, ore 18.45, Ludogorets-Spartak Trnava 4-0 [46′ Yordanov, 50′, 63′ Piotrowski, 90′ + 4 Rwan Seco]

Giovedì 21 settembre, ore 18.45, Fenerbahçe-Nordsjaelland 3-1 [24′ Miguel Crespo (F), 30′ Batshuayi (F), 47′ Serdar Aziz (F), 55′ Villadsen (N)]

2ª GIORNATA

GRUPPO A

Giovedì 5 ottobre, ore 18.45, Olimpia Lubiana-Slovan Bratislava 0-1 [55′ rig. Cavric]

Giovedì 5 ottobre, ore 18.45, Ki Klaksvik-Lille 0-0

GRUPPO B

Giovedì 5 ottobre, ore 18.45, Breidablik-Zorya Luhansk 0-1 [35′ Horbach]

Giovedì 5 ottobre, ore 18.45, Gent-Maccabi Tel Aviv 2-0 [39′, 90′ + 2 rig. Tissoudali]

GRUPPO C

Giovedì 5 ottobre, ore 16.30, Astana-Viktoria Plzen 1-2 [51′ Tomasov (A), 54′ Chorý (V), 57′ Kopic (S)]

Giovedì 5 ottobre, ore 18.45, Ballkani-Dinamo Zagabria 2-0 [44′ Kryeziu, 83′ Hamidi]

GRUPPO D

Giovedì 5 ottobre, ore 18.45, Bodø/Glimt-Bruges 0-1 [20′ Vanaken]

Giovedì 5 ottobre, ore 18.45, Besiktas-Lugano 2-3 [38′, 52′ Aboubakar (B), 81′ Aliseda (L), 86′ Vladi (L), 90′ aut. Bailly (L)]

GRUPPO E

Giovedì 5 ottobre, ore 21.00, AZ Alkmaar-Legia Varsavia 1-0 [52′ Pavlidis]

Giovedì 5 ottobre, ore 21.00, Aston Villa-Zrinskij Mostar 1-0 [90′ + 4 McGinn]

GRUPPO F

Giovedì 5 ottobre, ore 21.00, FIORENTINA-Ferencvaros 2-2 [25′ B. Varga (FE), 50′ Cissé (FE), 66′ Barák (FI), 90′ + 3 Ikoné (FI)]

Giovedì 5 ottobre, ore 21.00, Cukaricki-Gent 0-2 [10′ Heynen, 21′ rig. Paintsil]

GRUPPO G

Giovedì 5 ottobre, ore 21.00, PAOK Salonicco-Eintracht Francoforte 2-1 [28′ A. Zivkovic (P), 68′ Marmoush (E), 90′ + 2 Koulierakis (P)]

Giovedì 5 ottobre, ore 21.00, Aberdeen-HJK Helsinki 1-1 [59′ Radulovic (H), 79′ Miovski (A)]

GRUPPO H

Giovedì 5 ottobre, ore 21.00, Nordsjaelland-Ludogorets 7-1 [2′ rig. Ingvartsen (N), 9′ rig. Verdon (L), 11′ Osman (N), 31′ Tverskov (N), 32′ Nygren (N), 68′ aut. Son (N), 74′ Nygren (N), 86′ Rasmussen (N)]

Giovedì 5 ottobre, ore 21.00, Spartak Trnava-Fenerbahçe 1-2 [70′, 81′ King (F), 88′ Ofori (S)]

3ª GIORNATA

GRUPPO A

Giovedì 26 ottobre, ore 18.45, Lille-Slovan Bratislava

Giovedì 26 ottobre, ore 18.45, Ki Klaksvik-Olimpia Lubiana

GRUPPO B

Giovedì 26 ottobre, ore 18.45, Gent-Breidablik

Giovedì 26 ottobre, ore 18.45, Maccabi Tel Aviv-Zorya Luhansk

GRUPPO C

Giovedì 26 ottobre, ore 18.45, Ballkani-Astana

Giovedì 26 ottobre, ore 21.00, Dinamo Zagabria-Viktoria Plzen

GRUPPO D

Giovedì 26 ottobre, ore 18.45, Lugano-Bruges

Giovedì 26 ottobre, ore 21.00, Bodø/Glimt-Besiktas

GRUPPO E

Giovedì 26 ottobre, ore 18.45, AZ Alkmaar-Aston Villa

Giovedì 26 ottobre, ore 21.00, Zrinskij Mostar-Legia Varsavia

GRUPPO F

Giovedì 26 ottobre, ore 21.00, Gent-Ferencvaros

Giovedì 26 ottobre, ore 21.00, FIORENTINA-Cukaricki

GRUPPO G

Giovedì 26 ottobre, ore 21.00, Eintracht Francoforte-HJK Helsinki

Giovedì 26 ottobre, ore 21.00, Aberdeen-PAOK Salonicco

GRUPPO H

Giovedì 26 ottobre, ore 18.45, Fenerbahçe-Ludogorets

Giovedì 26 ottobre, ore 21.00, Spartak Trnava-Nordsjaelland

Classifiche Fase a gironi Conference League 2023/2024

GRUPPO A

POS. SQUADRA G V N P GF GS DR PUNTI 1. Slovan Bratislava 2 2 0 0 3 1 +2 6 2. Lille 2 1 1 0 2 0 +2 4 3. Ki Klaksvik 2 0 1 1 1 2 -1 1 4. Olimpia Lubiana 2 0 0 2 0 3 -3 0

GRUPPO B

POS. SQUADRA G V N P GF GS DR PUNTI 1. Gent 2 1 1 0 3 1 +2 4 2. Zorya Luhansk 2 1 1 0 2 1 +1 4 3. Maccabi Tel Aviv 2 1 0 1 3 4 -1 3 4. Breidablik 2 0 0 2 2 4 -2 0

GRUPPO C

POS. SQUADRA G V N P GF GS DR PUNTI 1. Viktoria Plzen 2 2 0 0 3 1 +2 6 2. Ballkani 2 1 0 1 2 1 +1 3 3. Dinamo Zagabria 2 1 0 1 5 3 +2 3 4. Astana 2 0 0 2 2 7 -5 0

GRUPPO D

POS. SQUADRA G V N P GF GS DR PUNTI 1. Lugano 2 1 1 0 3 2 +1 4 2. Bruges 2 1 1 0 2 1 +1 4 3. Besiktas 2 0 1 1 3 4 -1 1 4. Bodø/Glimt 2 0 1 1 0 1 -1 1

GRUPPO E

POS. SQUADRA G V N P GF GS DR PUNTI 1. Zrinskij Mostar 2 1 0 1 4 4 0 3 2. AZ Alkmaar 2 1 0 1 4 4 0 3 3. Legia Varsavia 2 1 0 1 3 3 0 3 4. Aston Villa 2 1 0 1 3 3 0 3

GRUPPO F

POS. SQUADRA G V N P GF GS DR PUNTI 1. Ferencvaros 2 1 1 0 5 3 +2 4 2. Gent 2 1 1 0 4 2 +2 4 3. FIORENTINA 2 0 2 0 4 4 0 2 4. Cukaricki 2 0 0 2 1 5 -4 0

GRUPPO G

POS. SQUADRA G V N P GF GS DR PUNTI 1. PAOK Salonicco 2 2 0 0 5 3 +2 6 2. Eintracht Francoforte 2 1 0 1 3 3 0 3 3. HJK Helsinki 2 0 1 1 3 4 -1 1 4. Aberdeen 2 0 1 1 2 3 -1 1

GRUPPO H

POS. SQUADRA G V N P GF GS DR PUNTI 1. Fenerbahçe 2 2 0 0 5 2 +3 6 2. Nordsjaelland 2 1 0 1 8 4 +4 3 3. Ludogorets 2 1 0 1 5 7 -2 3 4. Spartak Trnava 2 0 0 2 1 6 -5 0

