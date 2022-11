Ai microfoni dei media danesi, parla Simon Kjaer dopo la panchina contro la Francia, così il difensore del Milan.

Sono queste le parole di Simon Kjaer, difensore centrale del Milan che parla così ai media danesi dopo la fine di Danimarca Francia dove è rimasto in panchina: “Non mi sento affatto a mio agio in panchina. Devo dirlo. Allo stesso tempo, è stata presa una decisione giusta. Si può sempre lottare contro qualcosa, ma oggi non era la cosa giusta. Ho avuto un buon dialogo con Kasper (Hjulmand, ndr) su questo. Ma è l’allenatore che dovrà prendere quella decisione, perché io non posso farcela da solo, anche se ho giocato e provato tanto. Ho sempre voglia di giocare, ma oggi la coscia non è stata all’altezza e almeno non per 90 minuti. Ora devo tenerlo sotto controllo.” Come ripreso da milannews24.com

Conclude così: “Mi sento davvero, davvero bene per questo. Un pareggio oggi non avrebbe cambiato i fatti. Allora forse ci saremmo preparati con una sensazione leggermente diversa. Almeno non ci avrebbe dato la sensazione di merda che provi quando subisci gol alla fine. Dobbiamo trovare energia e lavorare sodo per passare il turno. Sento che siamo in grado di farlo.“

