Sono queste le parole di Luca Serafini, famoso giornalista che ha parlato a MilanNews.it del Milan, le sue parole su Theo Hernandez.

Ecco le parole di Luca Serafini, parla così il giornalista a MilanNews.it, parlando del Milan ma precisamente di Theo Hernandez in un estratto: “Non è che ci siano due versioni di Theo, lui è cresciuto tantissimo, e si vede, nella fase difensiva: adesso è veramente un terzino completo. Non so quali incarichi e mansioni gli dia Deschamps, però non è che c’è una versione o un’altra.“

Conclude così il giornalista: “Lui magari essendo diventato titolare da poco magari adesso timidamente sta alle consegne ma piano piano con personalità crescerà ancora e diventerà il Theo Hernandez che conosciamo nel Milan anche nella Francia. Un giocatore quello è, ad esempio non è che Cafu potesse giocare in un modo nel Brasile e in un modo nel Milan“.

