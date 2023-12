Simon Kjaer vicino al ritorno in campo: il difensore del Milan potrebbe tornare a disposizione già con l’Atalanta

Simon Kjaer sta finalmente per tornare a disposizione di Stefano Pioli. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centrale danese ha accelerato in questi giorni e se gli ultimi allenamenti (oggi e domani) daranno gli stessi confortanti segnali, il classe ’89 verrà convocato per Atalanta-Milan di sabato.

Kjaer andrà con ogni probabilità in panchina per poi ripresentarsi dal primo minuto contro il Newcastle in Champions League mercoledì 13 dicembre.

