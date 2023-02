Il centrocampista del Milan, Rade Krunic parla così a DAZN dopo la vittoria contro il Monza, le parole anche di Pioli.

Ecco le parole a DAZN, di Rade Krunic che commenta così la vittoria del suo Milan contro il Monza: “Da quando abbiamo cambiato qualcosa. Non siamo abituati a prendere così tanti gol, è stato un periodo difficile per noi. Abbiamo pensato a cosa migliorare e su cosa lavorare. In queste tre partite siamo riusciti a non prendere gol, vuol dire che qualcosa non funzionava”.

Stefano Pioli, in conferenza stampa post partita parla di De Ketelaere: “Il gol arriverà, deve continuare a lavorare e credere nelle sue possibilità. Ha esordito anche Bakayoko che può darci una mano anche con la sua esperienza. Io credo che gli manchi solo il gol. È giovane, è un ragazzo che sperava di riuscire a fare di più, un gol significherebbe tanto. Arriverà, le occasioni le sta avendo. Le qualità ci sono, basta continuare a credere in noi stessi”.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG