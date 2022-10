Intervistato da DAZN, Rade Krunic centrocampista del Milan parla così rispondendo ad alcune curiosità particolari.

Ecco le parole di Rade Krunic, centrocampista del Milan che parla intervistato a DAZN, ecco le sue parole alla domanda se si sente sottovalutato: “Un pochino mi sento sottovalutato, sinceramente. Ma sono cose che capitano nel calcio perché nello spogliatoio ci sono giocatori ritenuti più importanti. Da quando sono al Milan sento la fiducia della società, del mister, dello staff e anche dai miei compagni. Sicuramente se faccio qualche gol o assist in più parlerebbero meglio di me”.

Maglia Milan 2022

Conclusione sulla crescita come giocatore: “Devo arrivare di più a tirare in porta perché forse l’anno scorso ho avuto pochissime occasioni: non puoi fare gol se non tiri in porta. Però sono stato importante per altre cose, per questo il mister mi ha fatto giocare le ultime partite perché aveva meno possibilità di fare gol ma potevo fare le altre cose che mi chiedeva“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG