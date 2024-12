Dopo una prima parte di calendario europeo decisamente impegnativo il Milan ha ingranato e vinto tre match consecutivi. La Stella Rossa, mercoledì sera a San Siro, è sia un’opportunità che un rischio.

In un contesto sportivo in cui ogni partita può ribaltare le prospettive di una squadra, la Champions League rappresenta il teatro dei sogni per ogni club europeo.

Per il Milan, la cui avventura in questa stagione sembrava aver preso una direzione poco promettente dopo i primi incontri, le cose stanno gradualmente cambiando. La compagine rossonera, dopo un inizio incerto, si trova ora di fronte a una sfida che potrebbe definitivamente segnare la svolta nella loro campagna europea:l’ incontro casalingo contro la Stella Rossa.

La ripresa rossonera

Dopo un esordio europeo turbolento, con due sconfitte iniziali che hanno posto seri interrogativi sul futuro del Milan in Champions League, la squadra ha saputo reagire. Il cammino del Diavolo nel torneo sembrava segnato da un destino avverso, specialmente dopo il duro colpo subito in casa per mano del Liverpool e la sconfitta di misura in terra tedesca contro il Leverkusen. Tuttavia, il recente cambiamento di rotta, testimoniato da due vittorie fondamentali contro il Bruges ed in trasferta a Bratislava contro lo Slovan, insieme all’indimenticabile e storico trionfo sul Real Madrid al Bernabeu, ha riacceso le speranze di qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Punto di svolta

La prossima sfida, in programma mercoledì sera a San Siro, per il Milan rappresenta non solo un’opportunità per consolidare la ripresa, ma anche per schiudere ancor di più le porte della fase successiva del torneo puntando anche alla qualificazione diretta tra le prime otto del girone unico. La Stella Rossa, prossimo avversario dei rossoneri, si trova ad un bivio critico del proprio percorso in Champions League, avendo mostrato finora un volto altamente contrastante. La domanda che tutti si pongono è quale versione della squadra serba si presenterà a San Siro.

Esultanza Milan Morata Madrid

Stella Rossa a due facce

Il dilemma su quale versione della Stella Rossa si presenterà al cospetto del Milan aggiunge un ulteriore strato di curiosità all’antivigilia del match. La squadra serba, che aveva perso tutti i primi quattro match in Champions League, subendo sedici gol nelle prime quattro giornate senza guadagnare punti, ha svoltato clamorosamente nell’ultima performance europea con un’eclatante 5-1 contro lo Stoccarda, squadra che aveva peraltro vinto a Torino contro la Juventus. Qualsiasi sarà il volto di questa Stella Rossa, l’occasione per il Milan di Paulo Fonseca è più che ghiotta e guardare la classifica dopo quella che potrebbe essere la quarta vittoria consecutiva in Champions fa sicuramente gola.

Leggi l’articolo completo Milan, la Champions dá un’occasione unica. Occhio ai risultati peró, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG