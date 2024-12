Olivier Fosseux, giornalista di “La Voix du Nord”, conoscitore della Ligue 1 e dei suoi talenti si esprime sul prossimo colpo del Milan e su chi lui conosce molto bene: Paulo Fonseca.

Nel calcio moderno, la pressione sugli allenatori è un fattore sempre più determinante, capace di incidere profondamente sull’andamento di una squadra.

Nell’orbita rossonera, Paulo Fonseca si trova al centro di un vortice di discussione che, dopo tre vittorie consecutive, l’hanno visto nuovamente salire sul banco degli imputati dopo la sconfitta di venerdì a Bergamo contro una lanciata Atalanta. In parallelo, l’attenzione di Olivier Fosseux si posa anche sul mercato e sui talenti emergenti, con un occhio di riguardo per un giocatore che potrebbe rivelarsi una futura stella.

L’impatto di Fonseca sul Milan

La gestione di Paulo Fonseca al Milan è iniziata sotto l’ombra di una certa diffidenza, alimentata da parte della tifoseria e dei media. L’ex tecnico del Lille, tuttavia, ha iniziato a mostrare il proprio valore attraverso risultati significativi, come le tre vittorie consecutive in Champions League, tra cui spicca un prestigioso successo contro il Real Madrid, ed il trionfo nel derby contro l’Inter. Nonostante un avvio di Serie A non fulminante, la squadra ha dimostrato una crescita costante, rivelando come la competenza di Fonseca stia iniziando a lasciare il segno in un campionato di alto livello come quello italiano. Questo fino al nuovo stop di Bergamo che è tornato a fare serpeggiare lo scetticismo nei suoi confronti.

Fosseux: dategli tempo

La realtà del calcio dimostra come i risultati immediati siano spesso il metro di giudizio principale, sebbene il vero potenziale di un allenatore si riveli nel medio-lungo termine. La situazione di Fonseca al Milan è un chiaro esempio, secondo Fosseux, di come la pazienza possa rivelarsi una virtù: i risultati recenti suggeriscono che il processo di adattamento sta iniziando a portare i suoi frutti, testimoniando come il lavoro di Fonseca stia gradualmente incontrando le ambizioni di una tifoseria e di una società con aspettative elevatissime nonostante alcuni stop che possono fare vacillare questa convinzione.

Paulo Fonseca

Il talento del Lille

Nel contesto di una squadra ancora alla ricerca di continuità, l’occhio di mercato del Milan si posa inevitabilmente su giovani promesse capaci di rafforzare la rosa. Tra questi, spicca il nome di Tiago Santos, terzino sinistro portoghese 22enne del Lille attualmente in fase di recupero da un infortunio. Nonostante la giovane età e la momentanea assenza dal campo, le qualità di Santos sono state notate dagli osservatori del Milan, che vedono in lui un potenziale rinforzo futuro per il lato sinistro della difesa.

