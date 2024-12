Il noto giornalista e milanologo si sbilancia sul nome del possibile sostituto di Paulo Fonseca e, secondo lui, sarebbe l’unico capace di ribaltare la situazione.

Nel mondo del calcio italiano, la panchina del Milan si trova ancora una volta al centro di discussioni appassionate. Le speculazioni si concentrano attorno al destino di Paulo Fonseca, l’allenatore portoghese che ha preso le redini della squadra ma che ora si trova ad affrontare forti pressioni dopo la sconfitta contro l’Atalanta.

Carlo Pellegatti, tramite il suo canale YouTube affronta l’argomento e fa un nome ben preciso che, secondo lui, non vedrebbe l’ora di cimentarsi nel risollevare il Milan da una stagione già a rischio delusione.

Fonseca vacilla

La panchina di Paulo Fonseca vacilla. Nonostante l’impegno e le varianti tattiche messe in campo, la sua guida tecnica non sembra ancora aver soddisfatto appieno le aspettative. Dopo un’inizio non brillante in campionato, tre vittorie consecutive tra Champions, Serie A e Coppa Italia sembravano aver fatto tornare il sereno ma la prestazione, specialmente nella ripresa, che ha portato alla sconfitta contro l’Atalanta ha fatto riemergere dubbi e riflessioni sulla sua futuribilitá. La partita con l’Atalanta è stata particolarmente indicativa, mostrando un Milan che, pur partendo con buoni propositi, non è riuscito a imporsi come avrebbe voluto sui bergamaschi che nella seconda frazione di gioco hanno rievidenziato tutti i problemi del Milan.

Strategie ed alternative

Oltre ai dibattiti sulla figura dell’allenatore, emergono criticità legate alla composizione della squadra e alla sua efficacia in campo. La mancanza di valide alternative a giocatori chiave come Pulisic, uscito infortunato verso la fine del primo tempo, secondo Carlo Pellegatti evidenza un problema di mercato che va oltre la figura dell’allenatore. La ricerca di nuove soluzioni offensive, come l’ipotetica integrazione di giocatori come l’ex Brahim Diaz (nome fatto direttamente dallo stesso Pellegatti) potrebbe offrire ad un Fonseca sotto attacco ed adirato nel post partita un’assist importante per dare al Milan nuova linfa. Ma, al momento, il punto focale della discussione resta lui; Paulo Fonseca.

Paulo Fonseca

Un grande ritorno?

In questo contesto, il nome di Massimiliano Allegri riecheggia come un’eco del passato che potrebbe divenire prossimo futuro. Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso rossonero, ha espresso un pensiero che sembra trovare riscontro in una fetta di tifoseria e addetti ai lavori: Allegri sarebbe la scelta ideale per risollevare le sorti del Milan, grazie alla sua profonda conoscenza dell’ambiente e alla capacità di imporre le sue idee sul campo. Tuttavia, la società sembra non considerare questa opzione, almeno per il momento, confermando la fiducia a Fonseca. Fino a quando?

