Il laterale francese sembra in caduta libera. Dalle parole di Deschamps durante la sosta per le nazionali alle continue performance negative col Milan che capisce e valuta la situazione.

In questa stagione calcistica, molte aspettative sembrano essere state disattese, soprattutto quando si osservano le prestazioni di giocatori che fino a poco tempo fa erano considerati pilastri fondamentali per le loro squadre.

Tra questi, Theo Hernandez al Milan si distingue per un rendimento che ha lasciato tifosi e critici quasi sconcertati, sollevando interrogativi sulla causa di tale declino. Una volta celebrato come uno dei terzini più decisi i e dinamici in Europa, il suo attuale contributo in campo sembra un’ombra rispetto alle sue gloriose esibizioni passate.

Prestazioni negative

La prestazione di Theo Hernandez in questa stagione non è passata inosservata, ma purtroppo per i motivi sbagliati. L’atleta francese, noto per le sue incursioni offensive letali e la solidità difensiva, ha mostrato un’inconsistenza preoccupante, segnata da svariati errori di attenzione in marcatura e raramente ravvivata da lampi della sua precedente brillantezza. Questa inaspettato crollo di rendimento ha sorpreso molti, considerato che Hernandez è da anni un punto fermo nella formazione rossonera.

Questione rinnovo

Ad agfravare la situazione di incertezza attorno ad Hernandez ci sono le questioni legate al suo futuro con il Milan. La trattativa per il rinnovo del suo contratto sembra navigare in acque turbolente, senza una chiara direzione o conclusione in vista. Tale instabilità contrattuale a meno di due anni dalla scadenza potrebbe rappresentare una distrazione significativa per il giocatore, aggiungendo una pressione ulteriore a una stagione già di per sé difficile. La risoluzione di questa impasse contrattuale è essenziale non solo per la carriera di Theo Hernandez ma anche per il Milan, che si trova di fronte al dilemma di prolungare la collaborazione con il francese o prepararsi ad una sua eventuale partenza.

Paulo Fonseca

Le cause del declino

La spiegazione dietro al calo di rendimento di Hernandez è al centro di speculazioni e analisi. Mentre alcuni tifosi e critici attribuiscono tale fase a cambiamenti interni alla squadra, come la partenza di figure chiave dell’ambiente milanista (vedasi Brahim Diaz, Samu Castillejo e Paolo Maldini), altri suggeriscono che le richieste tattiche del nuovo allenatore abbiano limitato le sue libertà offensive, ponendo un freno alla sua abituale verve. Oltre a ciò, Didier Deschamps, ct della Francia, ha introdotto la prospettiva della “stanchezza psicologica” come un significativo fattore influenzante, una dimensione spesso sottovalutata nel mondo del calcio professionistico ma che può incidere profondamente sulle prestazioni degli atleti.

