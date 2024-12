Tra i nomi osservati dalla dirigenza nelle ultime settimane due in particolare hanno preso quota. Ma Paulo Fonseca la pensa diversamente ed ha altri due in mente.

Nella frenetica giungla del calciomercato, il Milan si prepara a fare scelte strategiche per rafforzare la rosa a disposizione con l’arrivo del nuovo anno. Con un portafoglio non proprio florido, il club rossonero è chiamato a operazioni di mercato astute e ponderate, che consentano di integrare nuovi talenti senza gravare eccessivamente sul bilancio.

Le figure dirigenziali alla guida delle strategie di mercato del Milan hanno già alcuni nomi ben chiari in mente ma, a quanto pare, il tecnico Fonseca ne sponsorizza altri due, a suo modo di vedere più funzionali alla squadra.

Strategia ponderata

In un contesto in cui le risorse sono limitate, il Milan appare orientato a perseguire strategie di mercato che privilegino l’acquisto a titolo definitivo a basso costo o con la formula del prestito con diritto di riscatto già nel mercato invernale. Questo approccio consentirebbe al club di rinforzare la squadra pur mantenendo un bilancio sostenibile. La direzione tecnica sembra pertanto incline a sfruttare al meglio le opportunità che il mercato offre, selezionando con cura giovani talenti che possano contribuire alla crescita tecnica e tattica dei rossoneri andando anche a colmare una lacuna numerica a centrocampo ben evidenziata in questi primi tre mesi di stagione.

Le opzioni di Ibra e Moncada

Se fosse per la dirigenza rossonera la scelta sarebbe tra Reda Belahyane del Verona e Warren Bondo del Monza, a testimonianz dell’intenzione del Milan di investire su giocatori giovani, con ampi margini di crescita e già avvezzi alla Serie A. Belahyane, con le sue doti da regista, e Warren Bondo del Monza, più orientato ai compiti di interdizione ed inserimento, rappresentano due profili interessanti per il centrocampo rossonero. Grazie alla loro giovane età, entrambi Under 22, sarebbero in linea con la politica del club di abbassare la media età della squadra senza pregiudicare le regole sui giocatori da inserire nelle liste della Serie A. Con una valutazione di mercato intorno ai 10 milioni di euro per ciascuno, sembrano le prime scelte per il Milan, rendendoli dei potenziali nuovi innesti già a gennaio; almeno seguendo le linee societarie.

Reda Belahyane

Le richieste di Fonseca

Al di là di Belahyane e Bondo, il Milan non si chiude ad altre interessanti prospettive sponsorizzate soprattutto da Paulo Fonseca. Ayyoub Bouaddi, classe 2007, lanciato l’anno scorso proprio dal tecnico portoghese nel Lille, emerge come un’ulteriore giovane promessa nel mirino rossonero. La sua doppia cittadinanza franco-marocchina aggiunge un ulteriore punto a favore nella sua possibile integrazione nel calcio italiano anche se la giovanissima etá può essere un incognita. D’altra parte, la figura di Carney Chukwuemeka, mezzala con un passato all’Aston Villa e attualmente finito ai margini nel Chelsea, intriga Fonseca che vede in lui un talento ancora inespresso che, a soli 21 anni, potrebbe tornare a fare la differenza. I buoni rapporti col Chelsea, testimoniati dalle trattative Tomori, Loftus-Cheek e Pulisic, potrebbero fare il resto. Rimane da capire se dirigenza e tecnico riusciranno a trovare la quadra su almeno un nome dei quattro in ballo per gennaio.

