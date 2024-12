Il duro sfogo del tecnico rossonero al termine di Atalanta-Milan non è chiaramente andato giù alla procura federale che ha aperto un’inchiesta dalla quale Fonseca ora è chiamato a difendersi.

Nel mondo del calcio, le tensioni tra allenatori e arbitri sono una costante che, di volta in volta, scuote l’ambiente sportivo con dichiarazioni e azioni che rischiano di sovvertire l’equilibrio del gioco.

Una recente dimostrazione di questo delicato rapporto è stata fornita da Paulo Fonseca, tecnico del Milan, che, al termine della partita contro l’Atalanta, non ha esitato a esprimere il proprio disappunto verso l’arbitraggio di La Penna, accusandolo di parzialità. Questa critica aperta non solo ha sollevato polemiche ma ha anche portato il tecnico sull’orlo di un deferimento, con l’ipotesi di una squalifica all’orizzonte.

Il confronto tra Fonseca e l’arbitraggio

Paulo Fonseca si è lasciato andare ad un duro sfogo seguito alla sconfitta subita contro l’Atalanta. Le parole del tecnico poetoghese sono state inequivocabili: ha apertamente criticato l’operato dell’arbitro La Penna per non aver annullato la prima rete atalantina per un presunto fallo di Charles De Ketalaere su Theo Hernandez. Secondo Fonseca, tale mancanza non è un caso isolato ma l’ennesima dimostrazione di un trattamento che ritiene ingiusto nei confronti del Milan. Questa netta presa di posizione è emblematica del senso di frustrazione che si può accumulare quando si percepisce una costante mancanza di rispetto per la propria squadra.

Aperto un fascicolo

Il procuratore federale Chiné ha già aperto un fascicolo d’inchiesta. In particolare sotto la lente sono finite due frasi (“ha guidato la partita” e “avevo paura di lui“) riferite all’arbitro La Penna e pronunciate dal tecnico portoghese. Per Fonseca ora potrebbe configurarsi quello che è previsto dall’articolo 9, comma 1 in caso di situazioni di questo tenore e cioè una squalifica di un turno di campionato.

Fonseca gioca le sue carte

Di fronte alla prospettiva di un deferimento che potrebbe culminare in una squalifica per una giornata, Paulo Fonseca sembra però orientato verso una soluzione conciliatoria. La scelta di un patteggiamento, ovvero l’accettazione di una pena concordata in anticipo per evitare ulteriori conseguenze legali o procedurali, appare come una via per mitigare l’impatto di una situazione già di per sé spinosa. Questa opzione potrebbe offrire al tecnico e alla sua squadra l’opportunità di concentrarsi nuovamente sulle competizioni future senza il fardello di ulteriori distrazioni o penalizzazioni.

