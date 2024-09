In un avvio di campionato difficile, ora rilanciato dal Derby, i rossoneri si distinguono in una speciale classifica In queste prime cinque giornate di campionato il Milan si è distinto sia per i suoi alti e bassi che per un’eccezionale versatilità offensiva. Nelle prime fasi del campionato, la squadra rossonera ha dimostrato una spiccata capacità di andare in gol, con una sorprendente diversificazione tra i marcatori. Ciò rappresenta un’indicazione del dinamismo tattico e della profondità di squadra che Paulo Fonseca ha saputo infondere nel suo gruppo, nonostante un avvio di stagione che ha visto alti e bassi. Di seguito, esploreremo gli aspetti salienti di questo promettente inizio per il Milan. Un attacco multi-sfaccettato Il Milan non si è affidato a un unico goleador per le sue fortune offensive, ma ha visto ben nove giocatori diversi lasciare il segno sul tabellino dei marcatori in solo cinque giornate di campionato. Questo approccio […]

