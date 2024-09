Il francese ha lasciato un pezzo di cuore a Milano e non esita a dimostrarlo via social esaltando l’ottima vittoria del Milan nel Derby di domenica Il derby di Milano non è solo una battaglia calcistica tra due delle più glorificate squadre del panorama italiano, ma coinvolge anche cuori e passioni che vanno oltre il rettangolo verde. Questo legame indissolubile tra giocatori e tifoserie si è manifestato nuovamente nelle ore seguenti alla recente vittoria del Milan contro l’Inter, un evento che ha scatenato reazioni di gioia non solo tra i tifosi ma anche tra gli ex calciatori che hanno vestito la maglia rossonera. Tra questi, si distingue Olivier Giroud, l’attaccante francese che, nonostante non faccia più parte della squadra, ha dimostrato il suo incondizionato sostegno attraverso i social network. L’esaltazione di Giroud Olivier Giroud, protagonista di molte battaglie in campo con il Milan, ha utilizzato i suoi canali social per […]

