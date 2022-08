Charles De Ketelaere assaggia per la prima volta l’atmosfera di San Siro durante Milan-Udinese. Il bilancio del suo esordio

Charles De Ketelaere fa il suo esordio in gare ufficiali con il Milan. Il belga è subentrato nella ripresa del match contro l’Udinese a Brahim Diaz. Lo spagnolo è stato il migliore in campo e da ciò può risultarne una sana concorrenza.

L’ex Brugge ha subito mostrato le sue svariate e ancora indefinite potenzialità, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Ha tutte le carte in regola per offrire giocate di livello e ammaliare San Siro.

