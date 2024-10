Davvero incredibile la quantità di errori e comportamenti inaccettabili tenuti dai giocatori rossoneri prima e dopo i due rigori di Firenze, e Fonseca.. E’ stata emblematica la gestione dei due penalty sbagliati a Firenze domenica. Si sono viste situazioni non belle e non da Milan da parte di giocatori che molti di noi, forse erroneamente, ritenevano di un certo spessore anche morale oltre che tecnico. Si parte col primo rigore di cui Theo Hernandez si prendela responsabilità. Perchè? Se il rigorista designato è Pulisic perchè lo tira il capitano rossonero in campo a Firenze? Christian Pulisic si allontana immediatamente dalla zona di battuta una volta capito che lo tirerà Theo senza proferire la minima parola. Fonseca non fa nulla forse intuendo che eventuali polemiche per richiamare i giocatori rossoneri alle gerarchie stabilite sarebbero state controprudocenti. Theo Hernandez si fa parare il rigore continuando la sua brutta prestazione iniziata col rigore […]

