Il tecnico portoghese, ormai sulla graticola, ha ricevuto una sorta di ultimatum. Saranno decisive le prossime tre gare

Nelle prime battute della Serie A 2024/25, il Milan ha avuto una partenza che ha sorpreso tifosi e critici in maniera decisamente poco positiva. Con un avvio che ha visto la squadra conquistare soltanto due punti nelle prime tre giornate, il cammino dei rossoneri si presenta già pieno di ostacoli. Le difficoltà non riguardano solo il campo di gioco ma anche lo spogliatoio, come evidenziato dall’incidente che ha coinvolto Theo Hernandez e Rafael Leao, due pilastri del club. In questo scenario di turbolenze, l’allenatore Paulo Fonseca si trova a navigare in acque pericolose, con la sua posizione che potrebbe vacillare al primo segnale di tempesta.

La disputa nello spogliatoio

Il momento già critico per il Milan è stato ulteriormente acuito dall’episodio avvenuto durante il match contro la Lazio, dove Theo Hernandez e Rafael Leao, non facendo parte dell’undici titolare, hanno deciso di non partecipare ad una brevissima riunione durante il cooling break, dimostrando così distanza dalla squadra e dallo staff tecnico. Nonostante l’accaduto sia stato minimizzato nelle ore successive alla partita, con nessun provvedimento disciplinare preso nei confronti dei due atleti, l’episodio non fa che aumentare i dubbi su un ambiente già teso.

Rafael Leao

Un trittico di fuoco

Dopo la pausa dedicata alle nazionali, il Milan affronterà tre impegni in soli otto-nove giorni, tutti al San Siro. Questo trittico, che vede il Milan opporsi prima al Venezia, poi al Liverpool per l’esordio nella nuova Champions League e infine all’Inter nel derby di campionato, potrebbe rivelarsi decisivo. È un momento che metterà alla prova non solo la condizione atletica dei giocatori ma anche la coesione interna e le scelte tattiche di Fonseca, in un momento in cui ogni passo falso potrebbe avere conseguenze significative.

Fonseca sotto osservazione

Nonostante non vi sia, per ora, una volontà esplicita di cambiare la guida tecnica, la posizione di Fonseca rimane comunque precaria. Le prestazioni delle prossime settimane, culminanti nei match contro Venezia, Liverpool e Inter, saranno cruciali per delineare il suo futuro alla guida del Milan. La dirigenza, come riportato da Sky Sport, si appresta a valutare il lavoro dell’allenatore al termine di questo periodo intenso, che potrebbe quindi rappresentare una svolta fondamentale nella stagione del club.

Il Milan si avvicina a questo snodo stagionale con la consapevolezza che molto dovrà cambiare per invertire la rotta. La squadra dovrà dimostrare unità e grinta, elementi che sinora sono mancati tanto in campo quanto fuori. Per Fonseca e i suoi uomini, le prossime settimane si profilano come un’opportunità per riscattarsi agli occhi del mondo calcistico e, soprattutto, della loro tifoseria, desiderosa di rivedere il Milan lottare per le posizioni che contano sia in Italia che in Europa.

