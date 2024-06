Due club di Premier hanno chiesto informazioni al Milan per Alexis Saelemaekers. Il belga, obiettivo anche della Juve, sempre più distante dall’Italia.

Il mercato del Milan si articola anche e soprattutto in chiave mercato in uscita. Recuperare finanze, liberandosi degli esuberi, è una politica vincente per avere maggiore forza di acquisto alla voce acquisti. Il futuro di Saelemaekers sembrava scritto, il Bologna dava la sensazione lo avrebbe riscattato dopo una buona stagione giocata in Emilia. Il club di Saputo, a campionato finito, non ha invece esercitato l’opzione di acquisto e il belga è tornato a Milano. Passaggio breve perché sul belga, esubero del Milan, c’è già la fila. La Juve ha tentato proponendo un improvvido scambio con Moise Kean ma il futuro di Saelemaekers, stando agli ultimi rumors, appare sempre più lontano dalla Serie A.

La Premier su Saelemaekers

Nicolò Schira, attraverso un post sul proprio profilo X, ha svelato quale potrebbe essere il futuro di Saelemaekers. Niente Juventus per il belga che, con buone probabilità, lascerà la Serie A. L’esperto di mercato ha infatti affermato che “due club di Premier League hanno chiesto informazioni per Alexis Saelemaekers , che è pronto a lasciare il Milan durante la finestra estiva”.

Alexis Saelemaekers

La valutazione di Saelemaekers del Milan

Il Milan ha le idee chiare su come gestire Saelemaekers: perché vada via occorrono tra i 10 e i 15 milioni, senza contropartite. La prima proposta della Juve non poteva quindi trovare accoglimento, il Milan aspetta che la Juve rilanci qualora decisa seriamente di volere acquistare Saelemaekers. Il giocatore viene infatti da un buon campionato giocato in Emilia con il Bologna, stagione in cui ha regalato al club di Saputo 4 gol e 3 assist in 32 partite giocate, numeri decisamente niente male per il belga.

