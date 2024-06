Tra Milan e Newcastle potrebbe nascere un nuovo intrigo di mercato. Le ultime in merito alla scambio Thiaw-Tripper.

Dopo un anno, e dopo l’affare Tonali-Newcastle, potrebbe esserci un nuovo intreccio di mercato tra il Milan e il club inglese. I Magpies avrebbero mosso passi significativi con il Milan per sondare la disponibilità per un difensore rossonero. Matteo Moretto ha svelato alcuni importanti retroscena a riguardo e la risposta del Milan all’interessamento mostrato dal club inglese.

La verità sullo scambio

Nelle ultime ore è giunta da oltre Manica una clamorosa indiscrezione di mercato riguardante il Milan. Più nello specifico il rumors riguardava Malick Thiaw, il tedesco sarebbe stato protagonista con Trippier di un clamoroso scambio di mercato tra Milan e Newcastle. La redazione di Sportmediaset riferisce che lo scambio tra i due club non potrà mai avere luogo, in virtù dello stipendio monstre percepito dal terzino inglese, fuori dai parametri rossoneri.

La valutazione del Milan e l’insistenza del Newcastle

Dopo un anno non è da escludere a priori un nuovo intreccio di mercato tra Milan e Newcastle. Gli inglesi fanno sul serio per Malick Thiaw, e stanno provando di tutto per piegare la resistenza rossonera. Quest’ultima, occorre dirlo, non pare essere indistruttibile in quanto per un’offerta di circa 25 milioni il no incassato finora dai Magpies potrebbe trasformarsi in un sì. Il Club di Via Aldo Rossi ritiene davvero incedibile il solo Tomori, il centrale inglese dal quale Fonseca intende ricostruire la solidità e le certezze difensive del nuovo Milan. Il centrale tedesco, a cifre ragionevoli, può anche salutare.

