Il Milan muove passi concreti in direzione Fofana del Monaco. Moncada starebbe studiando la mossa per anticipare la concorrenza.

Il Milan sta approcciando al prossimo mercato in ottimo modo: avendo le idee chiare dei ruoli in cui voler intervenire, avendo già tracciato inoltre un identikit completo delle caratteristiche cercate. Per la linea mediana l’obiettivo è avere un giocatore abile nel fare filtro tra i reparti, fare come si suol dire da collante tra difesa e centrocampo. Un giocatore che sappia coniugare al meglio quantità e qualità, in fase passiva e attiva di azione. Chi meglio di Youssouf Fofana? E’ di questo avviso anche Moncada che spinge per portarlo in rossonero. Il Corriere dello Sport ha svelato le prossime mosse di Moncada, spiegando le ragioni per cui il Milan sembra deciso sul francese, ora più che mai.

L’asso nella manica di Moncada

Moncada lo segue da tempo, lo ha visionato spesso e ora appare convinto di affidare al francese del Monaco Fofana le chiavi del centrocampo rossonero. Il contratto del centrocampista della Nazionale transalpina scadrà a giungo 2025, ragione che non permette ai monegaschi di tirare troppo la corda in fase di contrattazione. La valutazione che fanno di Fofana è di circa 25 milioni, possibile si possa chiudere anche a 20. Moncada – scrive Il Corriere dello Sport – conosce molto bene l’entourage del francese, dettagli questo che intende adottare per anticipare la concorrenza di PSG e della Premier sul giocatore al quale il Monaco ha promesso, al termine dell’Europeo, di valutare la sua cessione.

Geoffrey Moncada

Fofana: il mediano ideale per Fonseca

Il Corriere dello Sport, sulle proprie colonne, ha spiegato perché Fofana sarebbe il centrocampista ideale per Fonseca. Ha sottolineato infatti la duttilità del giocatore, capace di giocare sia in posizione di mediano puro ma, all’occorrenza, anche come mezzala: Il centrocampista francese è abile nel saper interpretare ottimamente diversi moduli tattici, spaziando dal 4-3-3 al 4-2-3-1: Questo aspetto è molto importante, considerando che entrambi i moduli in cui Fofana offre il meglio di se, sono anche quelli utilizzati dal nuovo allenatore rossonero, Paulo Fonseca. Il suo innesto potrebbe offrire al tecnico portoghese Le ottime frecce al suo arciere per aumentare il pressing a centrocampo sfruttando le attitudini da motorino inesauribile di Fofana in mezzo al campo.

L’articolo Milan, tutto su Fofana: Moncada tenta la mossa per anticipare la concorrenza proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG