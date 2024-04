Stefano Pioli nel post gara ha raccontato tutto il senso di frustrazione dell’ambiente Milan. Le sue parole non lasciano dubbi.

La resa spesso è sentimento che si esprime in un silenzio, in un gesto a cui tanti non darebbero importanza. Chinare il capo dinanzi all’avversario con la consapevolezza di aver fallito, ancora una volta, è come una lama che trafigge cuore e anima, toglie il respiro. Il Milan perde il derby e non ha scuse, lo perde per la sesta volta di fila perché meno forte del suo avversario, incapace di sovvertire l’ordine delle forze in causa. Nel post gara di Milan-Inter, Pioli con spontaneità ammette qualcosa ai microfoni di DAZN che non lascia dubbi: si è arreso.

Stefano Pioli

La resa

“Ancora una volta non siamo riusciti almeno a pareggiare questo derby”. Questa frase si commenta da sola: è lo specchio amaro di ciò che, ancora una volta ha raccontato il campo. E’ la cartina al tornasole dell’inferiorità manifesta di una squadra che, mai come stasera, l’ha capito. Come Dorian Grey ha notato il “cattivo” che si nasconde il secondo posto momentaneo in classifica.

Cosa ha detto Pioli alla squadra

La squadra dopo la partita è scappata via subito, senza nemmeno salutare la Curva, nessuno. La reazione dinanzi alle avversità dimostra lo stato d’animo che ci pervade. Nello spogliatoio del Milan l’amarezza e la delusione è così tanta che, rischia di essere inconsolabile per un po’. Pioli non ha fatto altro che confermare questa impressione ammettendo di essere passato “nello spogliatoio a provare a tirare su il morale, insomma è una sconfitta pesante per tutto quello che c’è dentro questa sconfitta. Ho cercato nel possibile di rinfrancare i miei giocatori, perché dobbiamo finire bene il campionato e abbiamo un’altra partita importante sabato”.

