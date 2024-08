I rossoneri escono con le ossa rotte dal Tardini di Parma: la cosa positiva è che l’allenatore sembra saper dove andare a lavorare.

Dopo un pareggio deludente contro il Torino nella prima giornata di campionato, il Milan ha perso malamente a Parma: la Gazzetta dello Sport è impietosa nel sottolineare i segni di un disordine preoccupante, mancanza di lucidità e l’assenza di cattiveria agonistica.

Una difesa sotto assedio

Il Milan ha confermato di essere troppo vulnerabile in difesa: il Parma ha trovato troppo facilmente varchi attraverso i quali pungere. Fonseca ha provato a metterci una pezza ma le cose non sono cambiate: i rossoneri hanno subìto 2 reti identiche e sostituire Calabria con Emerson Royal non ha portato alcun beneficio. Una situazione che alimenta dubbi e perplessità: come può un club dal prestigio del Milan mostrarsi così fragile dietro?

Davide Calabria

La tenacia di un serbo

Tra le ombre di un avvio di stagione complicato, emerge tuttavia una nota positiva per i rossoneri, incarnata nella figura di Pavlovic. Il difensore serbo, definito il “cattivo” da Zlatan Ibrahimovic, ha saputo mostrare segnali di grinta e leadership che potrebbero rivelarsi fondamentali per il futuro prossimo del Milan.

La necessità di una svolta immediata

Di fronte a un avvio di campionato sin troppo esitante, con solo 1 punto conquistato in 2 partite, l’urgenza di un cambiamento di rotta da parte del Milan appare evidente. La squadra non iniziava così male una stagione da 13 anni a questa parte, un dato che pone Fonseca e i suoi uomini di fronte alla necessità imperativa di risollevare immediatamente le sorti, già a partire dal prossimo incontro contro la Lazio.

